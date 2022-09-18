Aydın’ın Efeler ilçesinde bir araya gelen Kızılay Kadın Teşkilatı, çevre temizliği gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir araya gelen Kızılay Kadın Teşkilatı, çevre temizliği gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.

Kızılay Aydın İl Başkanlığı Kadın Kolları teşkilatı, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde vatandaşlarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Pınarbaşı Mesire Alanı’na gelen doğa dostu kadınlar, “Doğa varsa biz de varız” sloganıyla bölgedeki çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu. Doğanın ve çevre temizliğinin önemine dikkat çeken kadınlar hem çevre temizliği ile örnek oldular hem de herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.