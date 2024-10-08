Denizli’de doğa dostu, eski köy çeşmelerinin bakım ve tamiratını yaparak tekrar akmasını sağlayan emekli astsubay Önder Ülker, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılı nedeniyle atık tahta parçalarından 101 kuş yuvası yaptı.

Denizli’de kendini köy çeşmelerine adayan emekli astsubay Önder Ülker, şimdi de kuşlar için harekete geçti. Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılı nedeniyle atık tahta parçalarından 101 adet kuş yuvası yaptı. Emekli komutan Ülker, kuş yuvalarından ilkini Servergazi Parkı’na astı. Diğer yuvalar da kuşların geçiş güzergâhında bulunan ormanlık alanlardaki çeşmelerin bulunduğu bölgelere bir hafta içinde asılacak.

Baklan ilçesinde her biri 100-150 yıllık olan, yaklaşık 50 köy çeşmesinin bakım, tamirat ve boyasını yaptığını, Cumhuriyet’in 101. yaşı nedeniyle kuşlar için harekete geçtiğini anlatan Önder Ülker, "Cumhuriyet’imizin 101. kuruluşu münasebetiyle doğa dostu olarak, doğadaki 101 çeşme başına, 101 ağaca asılmak üzere 101 kuş evi yaptım. Hurdacıdan aldığım tahta parçaları ile el emeği göz nuru bu güzel eseri meydana getirdim. Yapımı esnasında bana makine ve ekipman desteği sağlayan Buğra Mobilya ve Zirve Metal sahibi fedakar kardeşlerime çok teşekkür ederim. Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgılarıdır. En güzel yönetim şekli Cumhuriyet’ tir. Ben de buna dikkat çekmek ve Cumhuriyet’imizin 101. yılında farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptım. Kuşlar için atık malzemeden yaptığım kuş yuvaları doğaseverler tarafından da takdir edildi. Doğayı ve doğadaki canlıları korumak hepimizin asli görevidir. Bu kuş yuvalarını da atık tahta parçalarından yaptım. Atık ürünleri tekrar doğaya kazandırdım" dedi.