Babadağ Belediyesi, İlçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürettiği geri dönüşüm temalı doğa dostu bez çantaları vatandaşlara ulaştırmaya hazırlanıyor.

Babadağ Belediyesi, çevre dostu bir adım daha atarak Babadağ İlçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin el emeğiyle ürettiği geri dönüşüm temalı bez çantaları vatandaşlara ulaştırmaya hazırlanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Solak ve İlçe Başkanı Fatih Karakurt ile birlikte üretimi devam eden çantaları inceleyen Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, bu çalışmanın hem çevreyi koruma hem de yerel üretimi destekleme açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

El emeğiyle üretilen çantaların kullanışlı ve çevre dostu olmasının önemli olduğunu belirten Başkan Kumral, “Babadağ Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin emeğiyle üretilen geri dönüşüm temalı bez çantalarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımız için hem kullanışlı hem de çevre dostu olan çantaları inceledik. El emeğiyle yapılan bu çantalarla hem yerel üretimi destekliyoruz hem de çevremizi koruyoruz. Doğa dostu bez çantalarımız çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızla buluşacak” dedi.