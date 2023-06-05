Atakum Belediyesi tarafından Çevre Günü, Doğa Bilimleri Köyü’nde Çevre Günü, bir dizi etkinlikle kutlandı.

Doğanın Çocukları Akademisi Derneği’nin (DOÇAK) atıl durumdayken Doğa Bilimleri Köyü’ne dönüştürdüğü eğitim alanında, her gün birbirinden önemli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Bilim, sanat ve spor derslerinin doğayla iç içe işlendiği Doğa Bilimleri Köyü’nde ’5 Haziran Çevre Günü’ Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla kutlandı.

Programın ilk etkinliği doğa yürüyüşüne; Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, DOÇAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet, Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit, akademinin eğitmenleri, öğrenciler ve Büyükoyumca Mahallesi sakinleri katıldı. Yürüyüş kafilesi; Büyükoyumca Mahallesi Dede Efendi Bulvarı’nın yürüyerek kat ederken meyve, sebze ve ağaç tohumlarından oluşan topları toprakla buluşturdu.

Etkinlik, doğa yürüyüşün ardından Doğa Bilimleri Köyü’nde devam etti. Öğrencilerin atölye çalışmalarında yetiştirdiği, salatalık, kabak fideleri ile sukulent çiçekleri de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Programda; Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, öğrencilerin kilden yaptıkları çalışmaların yer aldığı seramik atölyesinin açılışı gerçekleştirdi. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak şekillendirdikleri eserler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Depremzede çocuklara moral desteği

Türkiye’yi sarsan depremden sonra afet bölgesinden Samsun’a gelen çocuklara kapılarını açan DOÇAK, moral desteği vermek için önemli bir çalışma başlatmıştı. Depremden etkilenen çocuklar, pedagog ve psikiyatrlar tarafından takip edilen eğitim programıyla akranlarıyla on dört hafta atölye çalışmalarına katıldı. Atölye çalışmalarını tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri, takdim edildi.

Başkan Deveci: “Çevre ile bütünlük içinde”

Doğayı koruma konusunda yapılan her çalışmanın son derece önemli olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Doğa Bilimleri Akademisi’nin çok sayıda atölyesi var. Öğrenciler matematikten fiziğe bilimi, sanatı doğayla iç içe öğreniyor. Bugün Dünya Çevre Günü. Çevre gününde daha önce olduğu gibi, öğrenciler ve çevre halkı ile bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ata tohumlarının bu coğrafyada yeşermesini ve ona dönmesini istiyoruz. İnsan, ancak çevreyle bütün biçimde varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir” dedi.