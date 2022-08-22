İzmit Belediyesi Doğa Atölyelerin de çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar doyasıya eğlenirken aynı zamanda doğayı keşfetti.

İzmit Belediyesi Doğa Atölyelerin de çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar doyasıya eğlenirken aynı zamanda doğayı keşfetti.

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilen Doğa Evi Projesiyle çocuklara çevre ve doğa bilinci aşılanırken aynı zamdan çocukların gelişimsel özelliklerine katkıda bulunuluyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği projeye 1 günde tam 317 kişi başvurdu. Şu ana kadar 146 çocuğun faydalandığı proje 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Çocuklar ve aileleri verilen hizmet için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.