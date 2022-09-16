Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın annesi Güleser Aydın, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın annesi Güleser Aydın, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Güleser Aydın’nın (85) cenazesi, ikindi namazından sonra Dodurga Kızılkanat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Güleser Aydın’ın cenaze namazına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya ile Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilçe belediye başkanları, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, siyasi parti ve STK temsilcileri, akraba ve yakınları ile ilçe halkı katıldı.