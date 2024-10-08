Edirne'de Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından üç gün süren 11. Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali, bisikletçilerin Yayla Sahili’nden Mehmet Gemici Cennet Bahçesine geri dönüşleri ile sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yurtiçi ve yurtdışından festivale katılan 37 dernek, kulüp ve oluşuma üye 200 kişi üç gün süren etkinlik boyunca “İzzetiye, Mercan, Dişbudak, Yeşilköy, Beyköy, Suluca, Koruklu, Danişment, Erikli, Mecidiye” bölgelerindeki arazi parkurlarında pedal çevirdi ve Yayla Sahili’ndeki Altunhan Tesislerinde çadırlarıyla kamp yaptı.

Mevsim itibariyle sürüşe uygun bir havada gerçekleştirilen etkinlik boyunca bisikletçiler bölge halkının konukseverliği, coğrafyamız ve özel olarak hazırlanmış “Malkoçoğlu-Battal Gazi-Çiko-Islak Islak ve Dönence” adı verilen parkurların güzelliklerinden etkilendiklerini, festival için çok büyük bir emek harcandığını, bu festivalin ülkedeki en prestijli ve organize festivaller arasında olduğunu, buradan olumlu düşünceler ile ayrıldıklarını ve önümüzdeki yılı şimdiden iple çektiklerini belirtti.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, geleneksel hale gelen bisiklet etkinliği ile bölgenin turizm potansiyeline doğa sporlarını da eklemek istediklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı ve büyük oranda uluslararası düzeyde yer alması için çalışmalarda bulunacaklarını söyledi. Eşme, Kentte yaşamanın olmazsa olmaz yönlerinden birinin de sosyal, kültürel ve sportif anlamda yapılan etkinlikler olduğunu bu tür etkinliklerin kent yaşamına canlılık ve hareket getirdiğini ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Eşme ayrıca, etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyenlere de teşekkür etti.