Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Zehra Çalışkan, şiddete uğrayan her 10 kadından sadece 1’inin hakkını aradığını söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla bir panel düzenlendi. Kadına yönelik her türlü eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Zehra Çalışkan, "Dünyada ve ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olan kadına karşı şiddeti ne yazık ki 2022 yılında da konuşuyor olmanın üzüntüsünü hepimiz hissediyoruz. Neden 25 Kasım diye baktığımızda bugünün kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası bir mücadelenin temelinde trajik bir olayın olduğunu biliyoruz” dedi.

Doç. Dr. Çalışkan, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kadına karşı şiddetin yıkıcı bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Özellikle şiddetin 14-15 yaşlarında başladığını, bu durumun pandemi ile daha da kötüleştiğini görüyoruz. Ülkemizde aile içi şiddet araştırmalarına göre her on kadından dördünün hayatının bir evresinde fiziksel ve ya cinsel şiddete maruz kaldığı, her on kadından sadece birinin ise ilgili kurumlara başvurduğu belirlenmiştir. Yine aynı araştırmalara göre ülkemizde 18 yaşından önce evlendirilen kız çocuklarının neredeyse yarısının şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de, “Geçmişte Afganistan, Irak ve Suriye işgallerinde milyonlarca insanın ölümüne ve mağduriyetine, yüz binlerce kadının tacizine imza atıldığını tüm dünya biliyor” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınlarımızın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları kötü muamelelerin engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen özel ve anlamlı bir gündür" ifadelerini kullandı.

“Bu özel ve anlamlı günde, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğunu, dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarının korunması gerektiğini ifade etmek isterim” diyen Vali Becel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ülkemizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar çok geniş bir yelpazede kamu, sivil ve tüm tarafların etraflı iş birliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Özellikle İçişleri Bakanlığımız tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacıyla KADES’in, kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tuttuğunu unutmamak gerekir."

Düzenlenen etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Yakın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, STK temsilcileri, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.