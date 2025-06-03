Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Çocuk Endokrinolojisi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce’yi dahil etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Doç. Dr. Özge Yüce’yi dahil etti. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Çocuk Endokrinolojisi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce’nin uzmanlık alanları arasında Büyüme Bozuklukları, Erken Ergenlik, Ergenlik Gecikmesi, Diyabet, Tiroid Hastalıkları, Vitamin D Eksiklikleri (Raşitizm), Obezite Adrenal Bez Hastalıkları Tanı ve Tedavileri bulunuyor.