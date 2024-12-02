Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Yaşar Bildirici, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Doç Dr. Yaşar Bildirici yapmış olduğu açıklamada, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nün 2024 yılı temasının ’Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli bireylerin liderliğini güçlendirmek’ olduğunu söyledi. Engelliliğin doğumdan itibaren ya da sonradan oluşabilecek bir hastalık veya kaza sonucunda bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi olarak tanımlandığını ifade eden Bildirici, dünyada 1 milyardan fazla insanın çeşitli engellilik durumlarına sahip bireyler olduğunu vurguladı. Uluslararası Engelliler Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının eşit şekilde sağlanması amacıyla ilan edildiğini belirten Bildirici, bu özel günün farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Engelliliğin doğumdan itibaren olabileceği gibi ilerleyen yaş veya kronik hastalıklar gibi sonradan gelişen durumlarla da ortaya çıkabileceğine de dikkat çeken Bildirici, bunların önemli bir kısmının önlenebilir nedenlerden kaynaklandığının altını çizdi.

Özel ihtiyaçlı bireylere yönelik tedavi hizmetleri sunuluyor

Engelliliğin önlenmesi ve erken tanı çalışmaları kapsamında müdürlük olarak yürütülen hizmetlerden bahseden Bildirici, yeni doğan bebeklere işitme, fenilketonüri, biyotidinaz ve hipotroidi taramalarının düzenli olarak yapılmakta olduğunu söyledi. Ayrıca gelişimsel kalça çıkıklığı erken tanı ve tedavisinin uygulandığını ve hemoglobinopati taramaları gerçekleştirildiğini ifade eden Bildirici, bu hizmetlerin yanı sıra evde sağlık hizmetleri çerçevesinde engelli bireylere muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduğunu aktardı. 16 Kasım 2023’te Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Engelli Diş Tedavi Merkezi’nin ise zihinsel veya bedensel engeli bulunan ya da özel ihtiyacı olan bireylere yönelik tedavi hizmetleri sunduğunu belirten Bildirici, toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

"Tüm engelli bireyler ve aileleri için engelsiz bir gelecek temenni ediyorum"

Bildirici, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Engelliliğin önlenmesi, engelli bireylerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin artırılması, onların haklarının bilincinde olmaları ve topluma tam katılımlarının sağlanması için çalışıyoruz. Amacımız, engelli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı sorunları en aza indirmek ve hizmet kalitemizi daha da yükseltmektir. Tüm engelli bireyler ve aileleri için engelsiz bir gelecek temenni ediyorum."