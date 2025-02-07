Türkiye’de ve dünyada yüksek seviyelere ulaşan sigara tüketimi, toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bireylerin sigarayı bırakması için faaliyetler yürüten kurumlardan olan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve bağımlılığa karşı tedavi olanağı sunmayı sürdürüyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Görkem Yararbaş, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nün sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu söyleyerek tütün kullanımının gelecekte toplum sağlığı açısından büyük bir sorun haline geleceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin sigara kullanımında yüksek oranlara sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Görkem Yararbaş, "Her 3 kişiden biri veya her iki erkek vatandaşımızdan birisi sigara içmektedir. Geçtiğimiz yıllarda oranlar dönemsel olarak daha iyi seviyelere düşebilmiş olsa da günümüzde tüketim yeniden yükseldi. Son yıllarda yeni nesil tütün ürünleri ve nargile kullanımındaki artış özellikle genç nüfus açısından önemli bir risk barındırıyor. Tütün tüketiminin sağlık etkileri orta ve uzun vadede görüldüğü için bu yüksek oranlar gelecek yıllarda toplum sağlığı açısından büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır" diye konuştu.

"Sigarayı bırakmak için tekrar tekrar denemekten korkmayın"

Sigarayı bırakmak için bireylerin deneme yapması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yararbaş, "Kalıcı olarak sigarayı bırakan bireylerin geçmişinde çoğu zaman kısa süreli denemeler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle sigarayı bırakmak için tekrar tekrar denemekten korkmamak ve her seferinde yeni bir beceriyi kazandığımızı düşünerek devam etmek gerekiyor. Bireysel çabayla sigarayı bırakamayan kişiler, ‘ALO 171’ hattından bilgi ve sigara bırakma poliklinikleri için randevu alabilir" dedi.

Doç. Dr. Yararbaş, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nün sigara tüketimini sonlandırmak için fırsat olduğunun altını çizerek, "9 Şubat, sigara içenleri bırakma konusunda motive etmek ve bilinçlendirmenin yanı sıra alanda çalışan uzmanların etkinlikler yoluyla iş birliklerini geliştirmesi için de güzel fırsatler oluşturuyor. Elbette tek bir günden kesin bir sonuç beklemek doğru olmaz ancak yaşam içerisinde bir rutine dönüşen sigara tüketimini sonlandırma fikrini akıllara sokabilmek bile son derece değerli" diye söyledi.

"Desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanındayız"

Bireylerin sigarayı bırakması için Ege Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında kurulan ‘Sigara Bırakma Polikliniği’nin de faaliyetlerde bulunduğundan bahseden Doç. Dr. Yararbaş, "Yıllar içerisinde tedavi ve psikolojik destek imkanları, Enstitümüzde yürütülen araştırma projeleri ile zenginleştirilmiştir. Teknolojik olanaklarımız sayesinde web tabanlı psikolojik destek verebiliyoruz. Gerek yüz yüze gerekse online görüşmelerle sigarayı bırakma konusunda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanındayız" diyerek sözlerini tamamladı.