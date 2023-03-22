Ukrayna’daki Zhotomyr Politeknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Vasyl Mamray, ZBEÜ Rektörü; Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün Ukrayna’daki Zhotomyr Politeknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Vasyl Mamray’ı makamında ağırladı. Ziyarette, bir süre önce ikili işbirliği anlaşması imzalanan Zhotomyr Politeknik Üniversitesi ile geliştirilebilecek ortak projeler ve işbirliği imkânları görüşüldü. Özellikle Erasmus+ projeleri ve ortak bölümleri arasında yapılabilecek işbirliği çalışmaları karşılıklı olarak istişare edildi.

Görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce ve Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından, misafir öğretim üyesi üniversitenin Maden Mühendisliğindeki öğretim üyeleri ile ikili antlaşmalara dair toplantı gerçekleştirdi.