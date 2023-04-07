Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Tekin, 12’nci kitabı olan Cehennet’i okuyucularıyla buluşturdu.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Tekin, Cehennet adlı kitabının uzun süren bir araştırmanın, mitoloji, Kur’an, İncil, Tevrat ve bunları yorumlayan yerli ve yabancı kaynakların, tarih ve bilim kitaplarının kümülatif olarak okunmasının ve derin bir araştırmanın ürünü olduğunu belirtti.

Yeni çıkarttığı kitabı ile ilgili detaylar paylaşan Tekin, araştırarak öğrenmenin önemine değinerek, “Bizler gözümüz gördüğü, aklımız erdiği sürece bilgiyi arayan ve çoğaltan; bilimle dinler arasına kalın duvarlar örmeyen insanlardan olmalıyız. Evimizin penceresinden dışarıya baktığımızda gördüğümüz insanları, hayvanları, çiçekleri, bitkileri, dağları, nehirleri, gökyüzünü, bulutları, yıldızları, ayı, güneşi, toprağı kısacası yerde, yerin altında ve gökte ne varsa anlamlandırıp açıklayabilmek istiyorsak daha fazla okuyup öğrenmemiz, araştırıp bilgimize bilgi katmamız gerekmektedir. Hiç şüphesiz ki, her ilmin sahibi, bilinmeyen her sırrın cevabı evreni var eden yaradandır ve yaradan insana düşünebilme yeteneği hediye etmiştir” dedi.