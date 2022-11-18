Antibiyotiklerin keşfedildiğinden bu güne enfeksiyon hastalıklarında modern tıbbın yapı taşı olarak görev yaptığını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar “Antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücü değil. Her hastalığı tedavi etmiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem yan etki oluşturacak hem de direnç gelişimini olumsuz etkileyecektir” dedi.

Antibiyotiklerin keşfedildiğinden bu güne enfeksiyon hastalıklarında modern tıbbın yapı taşı olarak görev yaptığını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar “Antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücü değil. Her hastalığı tedavi etmiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem yan etki oluşturacak hem de direnç gelişimini olumsuz etkileyecektir” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Antibiyotik hakkında önemli bilgiler veren Tartar, antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkisinin sürdürülebilmesi için tek çarenin akılcı kullanım olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, “Antibiyotik direnci, sadece bugünü değil geleceği ve tüm dünyayı ilgilendiren çok önemli bir sağlık sorunudur. Antibiyotikler, keşfedildiklerinden beri enfeksiyon hastalıklarında modern tıbbın yapı taşı olarak görev yapıyor. Antibiyotikler sayesinde son 75 yılda ortalama insan ömrü uzadı ve milyonlarca hayat kurtuldu. Ancak zamanla antibiyotikler, insan ve hayvan sağlığında bilinçsiz ve aşırı kullanımı, aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz uygulanması gibi nedenlerden dolayı antibiyotik direncinin ortaya çıkmasını ve yayılması arttı” şeklide konuştu.

Antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkisinin sürdürülebilmesi için tek çarenin akılcı kullanım olduğunu vurgulayan Tartar, “Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda toplumda ve sağlık çalışanlarında farkındalığı arttırmak amacı ile her yıl 18 Kasım’ı içine alan hafta, Antibiyotik Farkındalık Haftası olarak etkinliklerle kutlanıyor. Antibiyotikler sadece hekimin reçete ettiğinde kullanılması gerekiyor. Antibiyotikler, ağrı kesici ve ateş düşürücü değil. Her hastalığı tedavi etmiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem yan etki oluşturacak hem de direnç gelişimini olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.