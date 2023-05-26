Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Sağlığı alanında yaptığı yatırımlarla ve uzman hekimlerden kadrosuyla gücüne güç katmaya devam ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç hastanede hasta kabulüne başladı. Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç 1995’te İstanbul Üniversitesi’nde tıp eğitimini almıştır. Doç. Dr. Soydinç, Uzmanlığını ise 1999 yılında İstanbul Bakırköy Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde başarı ile tamamladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç’in tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları ise, idrar kaçırma, rahim sarkması, Endometriozis cerrahisi, gebelik ve riskli gebelik takibi, genital estetik, infertilite (kısırlık), kolposkopi, vajinoplasti, laparoskopik cerrahi, histeroskopik operasyonlar, menopoz, sezaryen sonrası normal doğum olarak öne çıkıyor