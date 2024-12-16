Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynel Abidin Sayiner, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Zeynel Abidin Sayiner, 1983 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Gaziantep Kolej Vakfı’nda bitirdi. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2014 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini, 2015-2018 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı.

Doç. Dr. Sayiner, eğitim süreci devam ederken kazandığı burs ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. ABD’nin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. 2018-2020 yılları arasında Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal mecburi hizmetini tamamladı.

2020 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ‘Doktor Öğretim Üyesi’ olarak görev yapmaya başladı. 2021 yılında ‘Doçent’ unvanı aldı. 2020-2024 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı’nda klinisyen olarak görev yaptı.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ve Endocrine Society Dernekleri üyesidir. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin en iyi bilimsel araştırma alanında 2022 yılında birincilik, 2024 yıllında üçüncülük ödüllerini aldı. Tiroit nodülleri ve tiroit hastalıkları özel ilgi alanı olan Doç. Dr. Sayiner’in tedavi ettiği hastalık gruplarından bazıları şunlardır: Tiroit bezi büyümesi (Guatr), Tiroit nodülleri,Tiroit bezi çalışma bozuklukları (Hipertiroidi, Hipotiroidi),Hashimoto hastalığı, Diabetes Mellitus (Şeker hastalığı), Metabolik sendrom (İnsülin direnci), Gebelikte görülen endokrinolojik hastalıklar (Gebelik şekeri, gebelikte guatr),Paratiroit hastalıkları (Hiperparatiroidi, Hipoparatiroidi), Hipofiz bezi hastalıkları, Böbrek üstü bezi hastalıkları, Polikistik over sendromu, Hormonal infertilite (Hormona bağlı kısırlık), Kalıtımsal metabolik hastalıklar (Nadir görülen metabolik kalıtımsal hastalıklar), Osteoporoz (Kemik erimesi), Hipertansiyon, Hiperlipidemi (Kan yağlarında yükseklik).

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Sayiner, iyi derecede İngilizce bilmektedir.