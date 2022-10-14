El yıkamanın solunum ve bağırsak hastalıklarını yüzde 25 ile 50 oranında azaltabildiğini belirten Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, “Ellerimizi yıkarken 10-15 saniye iyice ovalamalı, parmak aralarını ve tırnak altlarını iyice temizlemeliyiz. Toplam el yıkama süremizin 40-60 saniye olması gerekiyor” dedi.

El yıkamanın solunum ve bağırsak hastalıklarını yüzde 25 ile 50 oranında azaltabildiğini belirten Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, “Ellerimizi yıkarken 10-15 saniye iyice ovalamalı, parmak aralarını ve tırnak altlarını iyice temizlemeliyiz. Toplam el yıkama süremizin 40-60 saniye olması gerekiyor” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, ‘Dünya El Yıkama Günü’ dolayısı ile açıklamalarda bulunarak el yıkamanın önemine değindi.

Dünya El Yıkama Günü’nün el yıkama alışkanlıklarını geliştirmek için insanları motive eden ve harekete geçiren bir kampanya olduğunu belirten Doç. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, “El yıkamak, solunum ve bağırsak hastalıklarını yüzde 25 ile 50 oranında azaltabiliyor. Ellerimizi yıkarken 10-15 saniye iyice ovalamalı, parmak aralarını ve tırnak altlarını iyice temizlemeliyiz. Toplam el yıkama süremizin 40-60 saniye olması gerekiyor. El hijyenine yönelik küresel ilgiye rağmen dünya çapında çok sayıda insan, suya sabuna erişemiyor. Afrika’da her dört haneden yalnızca birinde sabun ile el yıkanabiliyor. Su ve sabunla el yıkamak, hastalıkların bulaşmasını engellemek için en uygun maliyetli ve etkin bir yöntemdir” diye konuştu.