En çok görülen sağlık sorunlarından biri haline gelen obezitede tedavi seçeneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Okuş, obezitede en uygun tedavinin kişinin yaşına, kilosuna ve yandaş hastalığının olup olmamasına bağlı olduğunu vurguladı.

En çok görülen sağlık sorunlarından biri haline gelen obezitede tedavi seçeneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Okuş, obezitede en uygun tedavinin kişinin yaşına, kilosuna ve yandaş hastalığının olup olmamasına bağlı olduğunu vurguladı.

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Okuş, önceliğin diyet ve spor ile sağlıklı kilo verebilmek olduğunu kaydederek obezite ile yaşanan mücadelede birçok tedavi seçeneğinin olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ahmet Okuş, “Bireylerin vücut kitle indeksine, hastanın yaşına ve yandaş hastalıklarına göre hangi uygulamanın hangi hastaya daha yararlı olduğunun tespit edilmesi gerekir. Ayrıca obezite cerrahisinin yapılması için hastanın vücut kitle indeksi 35-40‘ın üzerinde olması gerekir” dedi.

“Mide balonu ile yaklaşık 20-25 kilo kaybı hedeflenmektedir”

Obezite cerrahisi ve diğer uygulamaların ana hedefinin kişinin diyete uyumunu artırdığını, diyete uyumu artıracak uygulamalarının da cerrahi alanda mide balonu, mide botoksu ve yutulabilir balon olduğunu söyleyen Ahmet Okuş, bu işlemler hakkında bilgi verdi. Mide balonu uygulamasının endoskopi eşliğinde yaklaşık 15-25 dakikalık bir işlem olduğunu ve midenin içine balon yerleştirilerek midenin besin alma kapasitesinin düşürüldüğünü anlatan Doç Dr. Okuş, “Balon şişirildiği zaman midenin içinde hacim kaplar. Aslında tüm mekanizma bunun üzerine kuruludur. Bu sayede hastanın yemesinin kısıtlanmasını arzu ederiz. Mide balonu hastaya endoskopik olarak takılır ve çıkartılır. 6 aylık ve 1 yıllık balon uygulama seçenekleri vardır. Mide balonu yönteminde başarılı sonuçlar için hastanın diyete uyumu çok önemlidir. Diyete uyum olmadığı durumlarda ciddi bulantı, kusma gibi yan etkiler gözükerek hastanın balona uyumu zorlaşabilmektedir. Bu uygulama ile yaklaşık 20-25 kilo kaybı hedeflenmektedir. Balon uygulaması sonrasında hastanın kaybettiği kiloyu koruması için balon takılı olduğu süreçteki diyet alışkanlığının devamı çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Hastanın vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olmalı”

Mide balonunun birkaç nedenden dolayı tercih edilebildiğini aktaran Okuş, “Obez olan hastaya cerrahi tedavi planlasak bile cerrahiden önce bir miktar mide balonu ile zayıflatıp, cerrahinin komplikasyonlarını azaltmak için de mide balonu takılabilir. Buradaki amaç cerrahide herhangi bir risk yaşanmaması ve daha etkili bir sonuç alabilmektir. Genellikle hastalarda direkt cerrahi işlem kriterine uygunluk olmadığı zaman bu yola başvurup, hastaya bir miktar kilo verdirmek ve mide balonu ile diyete uygunluk oranını da artırmak amacımızdır. Hastalarımızın 18 yaşından büyük olması, ciddi medikal hastalıkları yani yandaş hastalıklarının olmaması, hastanın herhangi bir mide probleminin olmaması aranan kriterler arasındadır. Yani, hastada reflü şikayetinin olması durumunda bile önce endoskopi yapıp, hastanın sağlık durumunun ne aşamada olduğunu tespit etmemiz gerekebilir. Müdahale ya da ilaç kullanımı gerekiyorsa mide balonu öncesinde bunların tedavi edilmesi gerekir. Ayrıca hastalarımızın kilo miktarları da bizim için bir kriterdir. Örneğin 5 kilo vermek isteyen bir hastaya mide balonu uygulaması yapmak doğru değildir. Hastanın ölçümlerindeki vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olmalı ve en az 15-20 kilo vermesi gereken hastalar için tercih sebebidir” şeklinde konuştu.

“Hastaya göre seçilen işlem özeldir”

Mide balonunun hastada kalma süresinin hekimin ön gördüğü süreye ve hastanın ihtiyaç süresine göre değişiklik gösterebileceğini ifade eden Okuş, “Kimi hastada 6 ay duran mide balonu kimi hastada daha iyi sonuç alabilmek adına 12 ay kalabilmektedir. Bu da hastanın vücut kitle indeks rakamları ve kilo fazlalığının olması ile alakalıdır. Balonların bir kısmı sıvı ile şişirilebilirken bir kısmı hava ile şişirilebilir. Her ikisi için de büyük bir farklılık söz konusu değildir. Yani hastaya göre seçilen işlem özeldir ama sonuç olarak aynıdır. Obezite tedavisinde uygulanan bir diğer uygulama ise yutulabilir mide balonudur. Hastaya endoskopik işlem yapılmadan film çekerek, ucunda aparat olan küçük bir kapsül yutturulur. Ardından midedeki kapsülün balonu şişirilir. En büyük avantaj ise yutulabilir olması, endoskopik işleme ihtiyaç bırakmamasıdır. Balonu çıkartmaya gerek yoktur. Belli bir süre sonra balon kendiliğinden erir ve vücuttan atılır. Kilo kaybı diğer işleme göre bir miktar daha düşüktür” dedi.

“Hastalar aynı gün hastaneden taburcu olup, günlük yaşantılarına dönebilir”

Mide botoksundan da bahseden Okuş, “Mide botoksu, midenin hareketlerini yavaşlatmak için mideye yaklaşık 20 noktadan botoks uygulamasının yapılmasıdır. Midede botoks etkisi 3-6 ay kadar bir süre devam ettiği için hastanın 6-7 kilo vermesini sağlanabiliyor. Mide balonu ve mide botoksu günübirlik işlemlerdir. Hastalar aynı gün hastaneden taburcu olup, günlük yaşantılarına dönebilir. Obezite cerrahisinde en önemli olan husus hastaya ne işlem yapılırsa yapılsın, verilen diyete gerek cerrahi işlemden sonra gerek mide balonu ya da mide botoksundan sonra istikrarlı bir şekilde devam etmesidir” diye konuştu.