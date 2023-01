Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ‘Öze Doğru’ ve ünlü sanatçı Özbilen Gökgöl ise ‘Anadolu’nun Şifreleri’ adlı kişisel sergilerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ‘Öze Doğru’ ve ünlü sanatçı Özbilen Gökgöl ise ‘Anadolu’nun Şifreleri’ adlı kişisel sergilerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

PAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara’nın açılışını gerçekleştirdiği sergi, Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca’nın ‘Öze Doğru’ 10. kişisel sergisi ile ünlü sanatçı Özbilen Gökgöl’ün tekstil seramik eserlerinden oluşan ‘Anadolu’nun Şifreleri’ adlı 16. kişisel sergisine de ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışına Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Akademik çalışmalarında özelikle kültür, Yörük kültürü, geleneksel dokumalar, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler ve kültürel mirasın korunup yaşatılması konularını irdeleyen Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, sanatsal çalışmalarında ise toplumsal sorunlara dikkat çekerek toplumu bilinçlendirmeyi kendisine amaç olarak seçti. Ulusal ve uluslararası kişisel sergileri, katıldığı ulusal ve uluslararası karma sergileri, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda-kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunan Doç. Dr. Koyuncu Okca, ayrıca tasarım merkezlerinde araştırmacı ve danışmanlık görevlerini yürütüyor.

Dokuma-örgü eserlerden oluşan 10. kişisel sergisi olan ‘Öze Doğru’ isimli sergisi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, şunları ifade etti:

“Türklerin dünyaya armağan ettiği en kadim sanat dokuma sanatıdır. Dünyadaki insan nüfusunun artışına paralel olarak doğal kaynaklarda azalma her geçen gün bizlerin ve gelecek nesillerin bu doğal kaynaklara erişebilirliği konusunda endişe vericidir. Düzensiz yağışlar, deniz seviyelerindeki ani yükselmeler, her geçen gün artış gösteren doğal afetler çevresel bozulmanın en belirgin göstergeleri arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir bir çevre için öz kaynakların adaletli bir şekilde kullanımı gelecek kuşaklara bırakılacak en kıymetli mirastır. Yeni nesil artık daha çevreci ve çevresinde olup bitene karşı daha sorumlu davranışlar sergilemektedir. Küresel ısınma ile meydana gelen iklim krizleri konusunda çeşitli etkinlikler ile farkındalık oluşturulması, adaptasyonun sağlanması ve neden olan faktörlerin azaltılması için her birey kendi açısından sorumludur. Bu sorumluluk bilincinden hareketle pamuk ipliğine bağlı olan hayatlarımızın daha yaşanabilir hal alması için iklimlerin değiştiğini ve bu yüzden öz kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğine inanıyorum. Bu sergi ile bu konuları dikkat çekmek istedim. On iki eserden oluşan bu koleksiyonda tamamen pamuk ipliği kullanılmış ve Türk kültürünün zarafetini açıkça ortaya koyan dokuma sanatındaki en temel teknikler örgü sanatı ile birleştirerek her bir mevsimi ve her bir ayı başkalaşmış renkleri ile ortaya çıkartarak mevsimlerdeki ve aylardaki değişime dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu koleksiyona isim verilirken on iki hayvanlı Türk takvimi rehber olmuştur. Çünkü Türk kültürünün derinliklerinde toplum olarak özümüzü ortaya koyan her veri günümüzün ve geleceğin ilham kaynakları olmaya devam ettiği sürece Türk kültürü canlı ve dinamik bir şekilde hayatın içinde var olmaya devam edecektir.”

PAÜ ev sahipliğinde ikinci kişisel sergi ‘Anadolu’nun Şifreleri’

Amerika’dan Türkiye’ye kesin dönüş yaptığında Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ile bir sanat etkinliğinde tesadüfen tanıştıklarını dile getiren Gökgöl ise “Ayşegül Hoca ile sanat yolculuğumuz Anadolu serüveni ile başladı. Benim Türkiye’deki tekstil konusunda sanat danışmanım oldu. İlk ortak sergimizi Aydın Arkeoloji Müzesinde 2019 yılında gerçekleştirdik bugün Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 2’inci ortak sergimizi gerçekleştiriyoruz. Görüyorum ki Pamukkale Üniversitesi sanat konusunda çok duyarlı ve alanda yapılan çalışmaları destekliyor. Bu imkânları bize sunan başta rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan hocamıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Denizli’nin sanatın merkezi olması için üzerimize düşen görev ne ise seve seve yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum.” dedi.

‘Öze Doğru’ ve ‘Anadolu’nun Şifreleri’ adlı sergi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok Sergi Salonunda 4-10 Ocak 2023 tarihleri arasında sanatseverlere kapılarını açacak.