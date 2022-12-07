Hayati tehlike oluşturmayan başvuruların, acil servislerde kalabalığın daha da artmasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, “Bu da hayati tehlikesi olan, erken müdahale gerektiren hastaların müdahalesinde aksamalara sebep oluyor. Halkımızdan acil servislere başvururken daha dikkatli, daha özverili olmalarını istiyoruz” dedi.

Hayati tehlike oluşturmayan başvuruların, acil servislerde kalabalığın daha da artmasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, “Bu da hayati tehlikesi olan, erken müdahale gerektiren hastaların müdahalesinde aksamalara sebep oluyor. Halkımızdan acil servislere başvururken daha dikkatli, daha özverili olmalarını istiyoruz” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısı ile açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, “Bilindiği gibi 1-7 Aralık sağlık hizmetlerinin öncüleri olan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlanıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde acil servislerin yoğunluğu ciddi problemler oluşturuyor. İlimiz genelinde ise Fırat Üniversitesi Hastanesi, şehir merkezinde kalan tek kamu hastanesidir. Bu nedenle hasta başvuruları artıyor. Türkiye geneline bakıldığında en fazla acil hasta kabulü olan üniversite hastanelerinden biriyiz. Hastanede yaşanan hekim sıkıntılarına rağmen bu kalabalığa müdahale edilme gayreti gösteriliyor. Halkımızdan acil servislere serum taktırmak, iğne yaptırmak, antibiyotik yazdırmak, reçete yazdırmak için değil de, var olan şikayetin kendisinde hayati tehlike oluşturur mu veya bir organ veya uzuv kaybına sebep olur mu sorusu üzerinden acile başvurmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Acile hayati tehlike oluşturmayan başvuruların, servislerde kalabalığın daha da artmasına neden olduğunu aktaran Yılmaz, “Bu da hayati tehlikesi olan, erken müdahale gerektiren hastaların müdahalesinde aksamalara sebep oluyor. Bunun bir kul hakkı olduğunu, ayrıca acil servisteki sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin acil servislerdeki müdahaleyi geciktiriyor. Halkımızdan acil servislere başvururken daha dikkatli, daha özverili olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.