İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Gökçü, Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Torbalı’da faaliyet gösteren Sun Tekstil ve Ekoten kadın çalışanlarına önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Düzenlenen seminerlerde, Serviks Kanseri’nin erken tanı yöntemleri, HPV aşısının önemi ve düzenli taramaların hastalığın önlenmesindeki kritik rolü vurgulandı. Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, kadın sağlığına dair farkındalığı artırmak amacıyla soru-cevap bölümleri de gerçekleştirildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi olarak toplum sağlığını koruma misyonuyla hareket ettiklerini belirten Doç. Dr. Mehmet Gökçü, “Serviks kanseri, erken teşhis edildiğinde önlenebilir bir hastalıktır. HPV aşısı, kadınların sağlığını koruma noktasında büyük önem taşıyor. Toplumda farkındalığı artırmak adına bu tür bilgilendirme toplantıları çok önemli” dedi.