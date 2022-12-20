Bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Kul’un Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, Öğretim Üyeleri, Kul’un ailesi ile dostları katıldı.

TYÇ Erzurum’da ki tüm okullarda

TYÇ Erzurum’da ki tüm okullarda

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