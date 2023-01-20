Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, eğitim gündemine yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, eğitim gündemine yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarıyılında tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi. Doç. Dr. Karabulut; “Tatiller çocuklarımızın yorgunluklarını atacağı, enerji depolayacağı, eğlenirken öğreneceği bir zaman dilimidir. Tatillerde karne sonucu ne olursa olsun çocuklarımız eğlenmeye ve dinlenmeye hak kazanmıştır. Yarıyıl tatili çocuklarımızın ödev çilesine dönüşmediği ve çocuklarımızın karnesinden dolayı yargılanmadığı bir zaman dilimi olması dileğiyle mutlu tatiller dilerim” dedi.

BİLSEM Seçme Sınavları ile ilgili görüşlerini belirten Doç. Dr. Rıdvan Karabulut; “Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçme Sınavı için kaynak öneresi isteyenlere maalesef yardımcı olamıyoruz. Çünkü BİLSEM Sınavları çocuğun anlık potansiyelini değerlendirmeye yöneliktir. O nedenle sınava/değerlendirmeye hazırlık için kaynak önerisi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.