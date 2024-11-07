3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, Türkiye’de iyi işleyen bir organ nakli sistemi olduğunu belirterek, "Aciliyet ve sıraya göre ilk sırada kim varsa doku ve organ uyan ona veriliyor. Burada hiçbir şekilde başka bir uygulama yapılması mümkün değil" dedi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Organ ve Doku Bağışı Birimi, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası boyunca açtığı stantla, organ ve doku bağışının önemini anlatarak vatandaşların bağış yapmasını sağlıyor. Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan stantta açıklama yapan Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, "Ülkemizde daha çok canlı donörden bağışlar yapılıyor. İnsanlar yakınına böbreğini, karaciğerini bağışlamakta imtina etmiyorlar ancak asıl olan kadavra donör. Çünkü bir kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra bu insanın hayata devam etmesi zaten mümkün değil ve kadavra donörden alacağımız organlarda 5-6 kişinin hayata tutunması sağlanabilir” dedi.

"Donörden yaptığımız nakillerde dünyada çok iyi bir yerdeyiz"

Organ bağışı konusunda halk arasında bilinen bazı yanlışlara da açıklık getiren Kaçmaz, “Bir kişi organını bağışladığı zaman, bu bağış kartını doldurduğu zaman her ne şekilde olursa olsun ondan organ alınmıyor. Birçok yöntemi var. Kişinin beyin ölümü gerçekleşmiş olması gerekiyor, kendi formu doldursa da ailenin rızası gerekiyor ve bir kurul tarafından kanaat getirildikten sonra alınabiliyor ve ülkemizde bakanlığımızın sisteminde ihtiyaç sıralaması var. Aciliyet ve sıraya göre ilk sırada kim varsa doku ve organ uyan ona veriliyor. Burada hiçbir şekilde başka bir uygulama yapılması mümkün değil. Aslında çok iyi işleyen bir organ nakli sistemimiz var. Canlı donörden yaptığımız nakillerde gerçekten dünyada çok iyi bir yerdeyiz. Organ nakli konusunda tıbbi olarak çok gelişmiş bir noktadayız ve kaliteli nakiller yapabiliyoruz ama hâlâ kadavra donör nakillerindeki problemimiz devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye’de 25 binin üzerinde böbrek, 2 bin 500’ün üzerinde kalp ve bin 500’ün üzerinde diğer organ nakillerini bekleyen hasta olduğunu belirten Kaçmaz, vatandaşı organ bağışı konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaya davet etti.