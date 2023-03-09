Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, baş dönmesinin bir hastalık olmamakla birlikte denge sistemi ile ilgili bir problemden kaynaklanan semptom olduğunu söyleyerek, “Baş dönmesi şikayeti olan hastalar acil servise sık başvuran bir grup olup, bu şikayet iyi huylu bir hastalıktan kaynaklanabileceği gibi hayatı tehdit eden bir hastalığa da bağlı olabilir” dedi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, baş dönmesinin bir hastalık olmamakla birlikte denge sistemi ile ilgili bir problemden kaynaklanan semptom olduğunu söyleyerek, “Baş dönmesi şikayeti olan hastalar acil servise sık başvuran bir grup olup, bu şikayet iyi huylu bir hastalıktan kaynaklanabileceği gibi hayatı tehdit eden bir hastalığa da bağlı olabilir” dedi.

Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, baş dönmesi ve halk arasında bilinen vertigo hakkında bilgiler verdi. Baş dönmesini, kişinin kendi etrafında dönmesi ya da çevrenin kişinin etrafında dönmesi diye tanımlayan Doç. Dr. Faik İlik, “Halk arasında vertigo olarak bilinen ‘Benign pozisyonel paroksismal vertigo’ tekrarlayan baş dönmesinin en sık nedenidir. Hastalar yatağa yatarken ve kalkarken, döndüklerinde baş dönmesi olduğunu tariflerler. Baş dönmesi kısa süreli ve şiddetlidir. Sabahları kalktıklarında daha şiddetli olabilir. Hastalarda gün içinde de sersemlik hali olabilir. Bir süre sonra şikayetleri gerilese de aylar, yıllar sonra tekrar edebilir. Tanıya yardımcı olacak en önemli bulgu ise ilgili doktor tarafından yapılacak olan pozisyonel testtir. Tanı konulduktan sonra Epley Manevrası ise etkin bir tedavi sağlar. Hastalarda manevra sonrası bir süre daha baş dönmesi olabilir. Bu nedenle kontrollerinde tedavi edici Epley Manevrası tekrar edilebilir” dedi.

Baş dönmesinin çeşitli nedenlerle tetiklenebileceğini vurgulayan Doç. Dr. İlik, “Baş dönmesi şikayeti olan hastalarda hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara gibi beyin damar hastalığı açısından risk faktörleri ile birlikte muayenede nörolojik bulgular varsa radyolojik görüntüleme yapılmalıdır. Bu görüntülemeler tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi tetkiklerdir” şeklinde konuştu.

"Baş dönmesi şikayeti geniş bir yelpazede hastalığa bağlı olan bir semptom"

Baş dönmesi şikayetinin birçok hastalığa bağlı olabileceğini belirten Faik İlik, “Baş dönmesi beyin damar tıkanıklığına bağlı ise zaman kaybetmeden uygun tedaviye başlanmalıdır. Özellikle ilk 4-5 saatte verilecek olan damar açıcılar hayati önem taşımaktadır. Eğer baş dönmesi beyin kanamasına bağlı ise beyindeki ödemi çözmeye bağlı tedavi ya da cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilir. Sonuç olarak baş dönmesi şikayeti geniş bir yelpazede hastalığa bağlı olan bir semptom olup hastalar ilgili branştaki doktorlar tarafından değerlendirildikten sonra nedeni bulunarak tedavi edilmelidir” diye konuştu.