Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun Medical Point’te hasta kabulüne başladı. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun uzmanlık alanları arasında Toraks, Meme Cerrahisi, Karın Duvarı Defektleri, Gastrointestinal, Onkolojik Genito-Üriner Sistem Cerrahileri, Yenidoğan Cerrahileri, Cerrahi Sünnet, Hipospadias, Epispadias, İnguinal Bölge Cerrahisi İle Cinsiyet Gelişim Kusuru Olan Hastalara Düzeltme Ameliyatları, Laparoskopik Cerrahi, Endo-Ürolojik Girişimler, Endoskopi ve Kolonoskopi bulunuyor.