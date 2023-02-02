Ülke genelinde her yıl yeni teşhis edilen yaklaşık 160 bin kanser vakasının neredeyse 100 bininin doğrudan sigara kullanımı ile ilişkilendirildiğinin altınız çizen Doç. Dr. Veysel Haksöyler, “Ülkemiz için en büyük sorunlardan biri tütüne bağlı kanserlerdir. Ancak sigara alışkanlığının önüne geçilerek bu kanserlerin önemli bir kısmının önlenmesi mümkün olabilir” dedi.

Ülke genelinde her yıl yeni teşhis edilen yaklaşık 160 bin kanser vakasının neredeyse 100 bininin doğrudan sigara kullanımı ile ilişkilendirildiğinin altınız çizen Doç. Dr. Veysel Haksöyler, “Ülkemiz için en büyük sorunlardan biri tütüne bağlı kanserlerdir. Ancak sigara alışkanlığının önüne geçilerek bu kanserlerin önemli bir kısmının önlenmesi mümkün olabilir” dedi.

Türkiye’de her yıl yeni kanser tanısı alan kişi sayısının yaklaşık 160 bin olduğunu belirten Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, ’4 Şubat Dünya Kanser Günü’ nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün kanser vakalarındaki yükselmenin üç temel nedenini yaşlı nüfustaki artış, tütün kullanımı ve obezite görülme sıklığının artması şeklinde açıkladığına dikkat çeken Doç.Dr. Haksöyler, “Kanser görülme sıklığı, dünya genelinde her yıl yüzde 1-2 civarında artıyor. Bu hastalıkta erkekler daha fazla risk altındaki kesimi oluşturuyor. Zira dünya genelinde erkeklerde kansere kadınlara oranla yüzde 25 daha fazla rastlanıyor. Ancak kanser, günümüzde önlenebilir bir hastalık halini almış durumda. Bunun nedeni ise tüm dünyada gerek önlenmesine gerekse erken tanısına yönelik yapılan yoğun çalışmalardır. Tütün, obezite ve beslenme gibi faktörler üzerinde önleyici tedbirler alınmasının yanı sıra, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerinde toplum genelinde yaygın tarama programlarının uygulanması ile kanser görülme sıklığı azaltılabilir” diye konuştu.

Yeni tedaviler yüz güldürüyor

Kanser hücrelerinin taşıdığı ancak normal hücrelerde bulunmayan özellikleri belirleyen, etkinliği yüksek, yan etkisi az, bu nedenle de hasta açısından daha konforlu olan biyolojik tedavilerin günümüzde kanser tedavisindeki en önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Haksöyler, “Teknolojinin ilerlemesiyle beraber tümör hücrelerinin yapısı artık daha iyi anlaşılmış durumdadır. Son zamanlarda kanser tedavisinde klasik kemoterapiye yardımcı veya alternatif olarak akılcı (hedefe yönelik) ilaçlar ve immünoterapi daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu yeni yöntemler kanserli hastaların tedavisindeki başarının artmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

Ortalama yaşam süresi uzuyor

Birçok bilim dalının bir araya gelerek üzerinde çalıştığı kanser tedavisinde kemoterapinin tedavinin en önemli adımlarından birini oluşturduğunu belirten Haksöyler, “Bu alanda yaşanan gelişmeler de hastanın yaşam süresi üzerinde önemli rol oynuyor. Bugün birçok kanser türünde yaşanan heyecan verici gelişmeler sayesinde, yaşam sürelerinde anlamlı uzamalar sağlanmaktadır. Hasta odaklı yaklaşımla kanseri yakın bir gelecekte kronik bir hastalık haline getirerek tedavi etmek amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Sigara kullanımı kanseri tetikliyor

Ülke genelinde her yıl yeni teşhis edilen yaklaşık 160 bin kanser vakasının neredeyse 100 bininin doğrudan sigara kullanımı ile ilişkilendirildiğine dikkat çeken Haksöyler, “Diğer ülkeler ile kıyaslandığında ülkemiz için en büyük sorunlardan biri tütüne bağlı kanserlerdir. Türkiye’de, erkeklerde tütüne bağlı görülen kanserlerde özellikle akciğer ve mesane kanseri sıklığı oldukça yüksektir. Ancak sigara alışkanlığının önüne geçilerek bu kanserlerin önemli bir kısmının önlenmesi mümkün olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.