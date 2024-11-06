DÜZCE (İHA) – "Bağ, Bahçe, Çiçek" konferansında konuşan Doç. Dr. Parisa Güneş, Türk bahçelerinin içerisinde her zaman su objelerinin bulunduğunu ve soğanlı bitkiler ile lale kullanıldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTBB) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları - X” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parisa Güneş’in “İslam Bahçeleri ve Anadolu Türk Kültürü Üzerine Etkileri” başlıklı sunumu gerçekleştirildi.

DÜSTBB Botanik Bahçesi Konferans Salonu’nda DÜSTBB Merkez Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy’un, merkezin vizyonu, misyonu, hedefleri, çalışma faaliyetleri konuları ile ilgili konuşmasının ardından DÜSTBB Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu Botanik Bahçesi’nin kuruluş süreci, tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler sundu.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Parisa Güneş, Hint, İran, Arap Yarımadası ve Endülüs İslam Bahçeleri, cennet-mekan anlayışı, su ögeleri, süsleme sanatı ve kullanılan materyaller, mezar türbe bahçeleri hakkında konuştu. Bursa, Manisa ve Edirne’de yer alan ancak günümüze ulaşamayan ilk Türk bahçeleri ve karakteristik özelliklerine de değinen Güneş, Türk bahçelerinin gezinmek için değil içinde yaşanılan bahçeler olduğunu vurguladı.

Türk bahçelerinin içerisinde her zaman su objelerinin bulunduğunu ve soğanlı bitkiler ile lale kullanıldığını belirten Doç. Dr. Güneş, “Türk bahçelerinde gül olmazsa olmazdır. Yaprak döken ağaçların yanında ahşap kullanılmış, iç mekanlarda süslemeler yapılmıştır. Türk bahçeleri İslam’ın etkisinden dolayı yüksek duvarlarla çevrilir. 18 ve 19. Yüzyıllarda Batı’dan gelen bahçıvanlar ile Batı etkisi altına girmiş ve ilk heykellerde bu yıllarda ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.