Manisa Şehir Hastanesi Neonatoloji Hekimi Doç. Dr. Zelal Erdemir, bebeklerde; topuk kanı taraması, K vitamini ve aşıların önemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda bebeklerde topuk kanı tarama testi, doğumda K vitamini uygulaması ve aşıların reddi sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek bu uygulamaların öneminden bahsetti.

Türkiye’de son zamanlarda topuk kanı tarama testi, doğumda K vitamini uygulaması ve aşıların reddi sıklığının giderek arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Zelal Erdemir, "Topuk kanı tarama testi, yenidoğanlarda kalıtsal ve metabolik hastalıkların erken teşhisi için yapılır. Bu test sayesinde hastalıklar erken tanılanıp tedavi edilerek bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlanır. Bu hastalıklara erken müdahale edilmemesi ise geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabilir. K vitamini, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak beyin kanaması gibi ciddi sorunları önler. Aşılar ise bağışıklık sistemini güçlendirerek ölümcül hastalıklardan korunmayı sağlar. Tüm bilimsel veriler, topuk kanı tarama testinin, aşının ve K vitamininin güvenli ve hayati olduğunu açıkça göstermektedir." ifadelerini kullanarak. testin ve aşıların yapılması gerektiğini söyledi.