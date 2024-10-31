Gripten korunmak için kişisel hijyene dikkat etmek gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, “Grip vakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotik kullanmanın bir faydası yoktur. Antibiyotikler bakteriler üzerine etkili olan bir ilaç grubudur” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da mevsim sıcaklıkları giderek düştü. Havaların soğuması ile birlikte grip olan vatandaşlar hastanelere akın etmeye başladı. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, grip hakkında bilgiler verdi.

Gribin mevsimsel hastalıkların başında geldiğini dile getiren Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, “Grip, virüslerin sebep olduğu ateş öksürük, eklem ve vücut ağrıları, yaygın halsizlikle devam eden viral bir hastalıktır. Gripten korunmak için kişisel hijyenimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Ellerimizi sık sık bol sabunlu su ile yıkamalıyız. Hastanede çalışıyorsak ve sağlık personeliysek mümkün olduğu kadar ellerimizi dezenfektan ile temizlemeliyiz. Tedavi olarak bol istirahat ve sıvı alarak hastalığımızın geçmesini beklememiz gerekmektedir. Fakat ileri yaş hastalarımızda grip daha tehlikeli seyretmektedir. Astım, KOAH, diyabet hastalarında biraz daha ağır seyretmektedir. Bu hastalarımızda bazen destek tedaviye ihtiyaç duymaktayız” diye konuştu.

Sonbahar mevsiminde özellikle acil servislere ciddi anlamda başvuru olduğunu aktaran Doç. Dr. Ekmekyapar, “Bu başvurular tabi ki acil sağlık hizmetlerini etkilemektedir. Grip vakalarına basit ağrı kesiciler ile tedavi etmemiz gerekiyor. Bunları reçete ederek taburcu edebiliyoruz ama daha ileri yaştaki hastalarımız bu kapsamda daha önemli. Bu hastalarımız geçmeyen öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetleri varsa sağlık merkezlerine başvurmalarını önermekteyiz. Bol sıvı almalarını, dinlenmelerini ve beslenmelerine dikkat etmelerini önermekteyiz” şeklinde konuştu.

Ekmekyapar, “Grip vakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotik kullanmanın bir faydası yoktur. Antibiyotikler bakteriler üzerine etkili olan bir ilaç grubudur. Viral hastalıklarda bakteriyel hastalıklara etki eden antibiyotiklerin bir etkisi yoktur. Onun için hekimler olarak grip vakalarına antibiyotik yazmıyoruz. Grip vakalarına antibiyotik yazıldığı zaman veya hastalarımız ihtiyacı olmadığı halde kullandığı zaman gereksiz yere kullanmış oluyor. Bakteriler bunlara karşı direnç geliştirmiş oluyor. Daha sonrasında antibiyotik kullandıklarında bakteriler direnç geliştirdikleri için bu sefer antibiyotikleri değiştirmek zorunda kalmaktayız” ifadelerini kullandı.