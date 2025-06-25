Dünyada 2024 yılında toplam 16 bin 753 kişinin afetler nedeniyle hayatını kaybettiği, en çok ölümlerin ise sıcak hava dalgaları ve seller nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde Trabzon Kent Konseyi tarafından düzenlenen Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu’nda söz alan Trabzon Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dönüş Gençer, 2024 yılına ait uluslararası afet verilerini katılımcılarla paylaştı. Doç. Dr. Dönüş Gençer, Uluslararası Acil Durum Veri Tabanı’nın 2024 yılı istatistiklerine göre Asya kıtasının 167 afetle en fazla doğal afet yaşayan bölge olarak ilk sırayı aldığını, Asya kıtasını ise Amerika kıtasının 118 afetle ikinci sırada yer aldığını söyledi. Gençer, bu afetler sonucunda dünya genelinde toplam 16 bin 753 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek en fazla can kaybının sıcak hava dalgaları ve seller nedeniyle yaşandığına dikkat çekti.

En yüksek can kaybı Suudi Arabistan, Afganistan ve ABD’de görüldü

sıcak hava dalgaları ve seller nedeniyle en fazla can kayıplarının Suudi Arabistan, Afganistan ve ABD’de görüldüğünü kaydeden Gençer, "2024 yılının Uluslararası Acil Durum veri tabanına göre afet sayılarına baktığımızda, Asya kıtası 167 afetle birinci sırada yer almakta, Amerika kıtası ise 118 doğal afetle ikinci sırada bulunmaktadır. 2024 yılında toplam 16 bin 753 kişi afetler nedeniyle hayatını kaybetmiştir. En çok ölümler ise sıcak hava dalgaları ve seller nedeniyle gerçekleşmiştir. Yine 2024 verilerinde en yüksek can kaybı Suudi Arabistan, Afganistan ve ABD’de görülmüştür. 2024 yılında afetlerden etkilenen kişi sayılarına baktığımızda, en çok etkilenenler 48,8 milyon ile sellerden, 36,4 milyon kişi ise sıcak hava dalgalarından etkilenmiştir" dedi.

"Afetlerde en büyük maddi kayıplar fırtınadan kaynaklanıyor"

Afetlerin yıllık ekonomik kayıplarıyla ilgili en büyük kaybın fırtınalardan kaynaklı olduğunu ifade eden Gençer "Dünya genelinde 2024 yılı ekonomik kayıplarına bakıldığında, en büyük ekonomik kaybın 172,6 milyar dolarla fırtınalardan kaynaklandığı kayıt altına alınmıştır. Seller dolayısıyla 32,8 milyar dolar, depremler dolayısıyla ise 18,1 milyar dolarlık ekonomik kayıp söz konusudur. Ülkemizde, 2023 yılında meydana gelen depremde 53 bin insanımız hayatını kaybederken, 100 milyar dolarlık ekonomik kaybımız olmuştur. 2023 yılından sonra, 2024 yılında Uluslararası Acil Durum Veri Tabanı’nda Türkiye şu an ilk on sıralamada bulunmamaktadır" diye konuştu.

Küresel iklim değişikliğini azaltmak için önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Gençer, "Küresel iklim değişikliğini azaltmak için hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bazı önlemler almamız gerekmektedir. Bunun ilk adımı, afet risklerini azaltmaya yönelik iyi bir planlama yapılarak uygulamaya konulmasıdır. Aynı zamanda risklerin önüne geçilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bireysel olarak da evimizde yapacağımız en ufak değişikliklerle bu sorunların önüne geçebiliriz" diye konuştu.