Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Abdulhamit Budak, “Amasya, Osmanlı döneminde taşra olmasına rağmen zengin bir dini kültüre sahipti. Bu kültür, şehrin kimliğini oluşturmuş ve toplumsal hayatı derinden etkilemiştir” dedi.

Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Osmanlı Döneminde Amasya’da Sosyo-Kültürel Hayat” başlıklı söyleşide Amasya’nın sahip olduğu güçlü dini ve kültürel birikimin şehrin ruhuna işlediğini vurgulayan Doç. Dr. Budak, “Amasya, Osmanlı döneminde taşra olmasına rağmen zengin bir dini kültüre sahipti. Bu kültür, şehrin kimliğini oluşturmuş ve toplumsal hayatı derinden etkilemiştir. Günümüzde bu mirasın bir kısmı hâlâ varlığını sürdürmekte, bir kısmı ise maalesef unutulmuş durumdadır” diye konuştu.

Küreselleşmenin getirdiği kültürel asimilasyona karşı yerel ve mahalli değerlerin korunması gerektiğinin altını çizen Budak, “Zengin bir milli kültürün oluşumu, yerel değerlerin evrensel bilimle buluşturulmasından geçmektedir. Amasya gibi şehirlerin sahip olduğu bu zenginlikleri bilimsel çalışmalarla ortaya koymak, kültürümüzü yaşatmak açısından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.