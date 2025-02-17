Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, influenza virüsünün tehlikelerine ve bu hastalıktan korunma yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Kış aylarında yaşanan üst solunum yolu enfeksiyonları hastanelere başvuruların en sık nedenlerinden birisi haline geldi. Yaşanan ısı değişimleri birçok hastalığı beraberinde getirdiği gibi üst solunum enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor. Bu noktada influenza virüsü ise her yıl kış mevsiminde daha yaygın hale gelerek solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, influenza virüsünün tehlikelerine ve bu hastalıktan korunma yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

İnfluenzanın belirtileri hakkında konuşan Doç. Dr. Vuslat Boşnak, "Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, öksürük, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, yorgunluk ve halsizlik, bu belirtiler genellikle 5-7 gün arasında sürer. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip, zatürre gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, belirtiler görüldüğünde erken müdahale oldukça önemlidir" dedi.

"Kalabalık ortamlarda maske takmak, virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olur"

İnfluenza’dan korunmanın en etkili yolunun aşılama olduğunu belirten Doç. Dr. Vuslat Boşnak, "Her yıl influenza aşısı olmak, virüse karşı en güçlü korumayı sağlar. Özellikle hastalık belirtileri gösteren kişilerle temastan sonra ellerinizi sabunla iyice yıkayın. Kalabalık ortamlarda maske takmak, virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olur. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu basit ama etkili yöntemler, influenza virüsünden korunmada önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

"İnfluenza tedavisinde genellikle antiviral ilaçlar kullanılır"

Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, influenza’nın ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalık olduğunu belirterek, "İnfluenza tedavisinde genellikle antiviral ilaçlar kullanılır. Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde tedaviye erken başlanması, hastalığın daha hafif atlatılmasına yardımcı olur. Ayrıca, hastaların bol sıvı alması, istirahat etmesi ve ateş düşürücü ilaçlarla semptomları hafifletmesi önerilir. Boşnak, kış aylarında sağlık önlemleri almanın, hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.