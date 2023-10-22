Türkiye Yazarlar Birliği’nin yeni sezon haftalık programları devam ediyor. Bu haftanın konuğu Doç. Dr. Oğuzhan Aydın oldu. Aydın konuşmasında, “Filistin’in büyük bölümü Müslüman Türk’tür” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesinde bu hafta "Kudüs" konuşuldu. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı program öncesinde Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir kısa bir konuşma yaptı. Ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Kudüs’ün Müslümanların, Hıristiyan ve Yahudilerin ortak paydası olduğunu, oraya gösterilecek saygının bütün dinlere karşı hoşgörü anlamı taşıdığını ve oraya yapılan saygısızlığın da bütün dinlere yapılan saygısızlık olduğunu belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Doç. Dr. Oğuzhan Aydın Kudüs’ün geçmişi hakkında konuştu. Pek çok peygamberin Kudüs ve civarında doğduğunu, üç semavi din için bu anlamda büyük anlam ifade ettiğini belirterek Kudus’ün İslam ordularınca fethini anlattı.

Konuşmasının bir bölümünde ise, " Üç bölge harem kılınmıştır. Birincisi Mekke’de bulunan Kabe, ikincisi Medine’deki Mescid-i Nebevi, üçüncüsü ise Kudüs-ü Şerif’tir. Osmanlı arazilerinin genelinin geliri bu üç hareme bağışlanmıştır. Bunu Cebrail a.s., Hz. Peygambere öğretmişti" dedi.

Aydın, konuşmasının bir bölümünde Eğinli bir şair olan Ahmet Kutsi Tecer’den bahsederek, “Erzincanlı Ahmet Kutsi Tecer’in babası Osmanlı mutasarrıfı olarak Kudüs’e gitmiş. Ahmet Kutsi Tecer orada doğmuş, Hz. Peygamber’e izafeten Ahmet, Kudüs’e izafeten de Kutsi ismini vermiştir. Kudüs ile ilgili şiiri vardır; ‘Geceleyin bir ses böler uykumu, İçim ürpermeyle dolar nerdesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu, Aşığıyım beni çağıran sesin’ şiiri ile Kudüs’e olan sevgisini ve hasretini dile getirir” diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmanın sonunda Türklerin, İslam dünyasının birlik içerisinde olması ile Kudüs sorununun çözülebileceğini, Türkiye’nin bu konuda çaba sarf ettiğini anlatarak, "Bazıları Arapları aşağılıyorlar. Onların büyük bir bölümü Araplaşmış Türklerdir. Bu Libya, Cezayir ve Mısır’da da var. Osmanlı döneminde oraya yerleşmiş olan Türkler zamanla Araplar gibi davranarak Araplaşmışlardır. Orası bizim bir parçamızdır. Asla vazgeçmeyiz geçemeyiz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Oğuzhan Aydın program sonrasında da çok sayıda izleyiciden gelen soruları cevapladı.