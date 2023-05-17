Karabük’te hizmet veren Özel Medikar Hastanesinde çalışan Kalp ve Damar Cerrahi uzmanlarından Doç. Dr. Caner Arslan ‘Profesör’ unvanı almaya hak kazandı.

Kalp ve Damar Cerrahi uzmanlarından Doç. Dr. Caner Arslan’ın Profesör unvanını alması dolayısıyla Özel Medikar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ile Genel Müdür ve Başhekim Gürol Şahin tarafından hediye takdiminde bulunuldu. Güleç ve Şahin, Arslan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Başhekim Op. Dr. Gürol Şahin; “Prof. Dr. Caner Arslan’ a zorlu ama bir o kadar da kıymetli mesleğini en iyi şekilde ifa ederek, hem bölge halkımıza hem de ülkemize sunacağı hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.