Kayseri Devlet Hastanesi; Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından düzenlenen Temel ve İleri Toksikoloji Kursu’na ev sahipliği yaptı. Program Koordinatörü Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Acil servislerdeki hekimlerimizin, yoğun bakımlardaki hekimlerimizin farkındalık eğitimlerini alarak daha hızlı ve etkin tedavilerini sağlayarak hastalarımızın hayatını kurtarmak istiyoruz" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonu’ndaki konferansta; zehirlenmelerin tanı ve tedavi süreçleri, toksik maddelerin vücut üzerindeki etkileri ve güncel klinik yaklaşımlar detaylı şekilde ele alındı. Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin ve klinisyenlerinin konuşmacı olarak katıldığı eğitim, teorik derslerin yanı sıra interaktif vaka tartışmaları ve uygulamalı eğitimlerle desteklendi. Katılımcıların, toksikolojik acil durumlarla etkili bir şekilde başa çıkabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının hedeflendiği kursun koordinatörü olan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Kayseri Devlet Hastanemizin ev sahipliğinde Türkiye Acil Tıp Derneği’nin toksikoloji çalışma grubuyla beraber bir eğitim veriyoruz. toksikoloji çalışma grubumuz Türkiye’nin her yerindeki acillerde bulunan hocalardan oluşan bir eğitim grubu olup, bu grup toksikoloji ile ilgili son 15 yıldır güncel yaklaşımları takip etmekte. Burada otel yangını ile karbonmonoksit zehirlenmeleri, aynı zamanda sahte alkollerden olan ölümleri mercek altına alıyoruz. 3 gün süren bir eğitim ve tamamen uzmanlara verilen bir eğitim. Anestezi, dahiliye ve acil uzmanları ve diğer uzmanların katılımıyla beraber bölgemize yakın illerden ve merkezimizdeki diğer hastanelerden gelen akademisyenlerin verdiği eğitimlerle bu eğitim veriliyor. Bu eğitimin temel amacı şu; herhangi bir zehirlenme durumunda herhangi bir etkilenme durumunda hem hastane öncesinde hem acil serviste, aynı zamanda acilden sonraki yoğun bakım süreçlerinde hastalarımızın en iyi tedavilerini alacak güncel tedavi yaklaşımlarını öğrenecek bir eğitim sunmaktır. Bu eğitimlerin sonucunda bazı uygulamalı eğitimleri de yine buradaki arkadaşlara göstereceğiz. Biliyorsunuz otel yangınındaki ölümler çok kısa zamanda oluyor. Oda içerisindeki oksijen yüzde 20’lerin altına düştüğünde ölümler aniden gelişebiliyor. Burada vakada oksijen oranının düşmeden önce kişinin kendini kurtaracak önlemleri alabileceği durumlardan da bahsediyoruz. Acilin temel amacı bu, önce hayatı kurtarmak. Etkilenmiş birinin ilk 45 dakikadaki tedavileri çok önemli. Örneğin karbonmonoksit tedavilerinde oksijen tedavilerinden sonra uzun dönemde beyinde oluşabilecek hasarı engellemiş oluyoruz. O açıdan bu eğitimlerin amacı çok önemli. Bunun dışında siyanür zehirlenmeleri, bazı ilaçlara bağlı zehirlenmeler, elma ilaçlarına bağlı zehirlenmelerde acil servislerdeki hekimlerimizin, yoğun bakımlardaki hekimlerimizin farkındalık eğitimlerini alarak daha hızlı ve etkin tedavilerini sağlayarak hastalarımızın hayatını kurtarmak istiyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa katılan Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Başkanı Dr. Ayça Açıkalın Akpınar ise; "Kayseri’ye toksikoloji ileri toksikoloji derslerinin anlatıldığı kurs için geldik. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü 40 yaş altı ölümlerde travmalar birinci sırada ama zehirlenmeler de çok büyük bir alan kaplıyor. O nedenle bu konuda güncel bilgileri paylaşmak üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

Kurs; 16 Şubat’ta yapılacak değerlendirme oturumu ile sona erecek.