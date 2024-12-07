Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk yetenek taramasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, Vali Birol Ekici ile görüştükten sonra Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetenek taramasına katıldı.

Sağtürk, devlet opera tarihi adına tarihi bir gün olduğuna inandıkları yolculuğa başladıklarını söyledi. Bakanlığa ve bütün devlet erkanına teşekkür ettiğini ifade eden Sağtürk, "Yaklaşık 45 yıldır mesleğimiz içindeyiz. Ama çok şükür bugün de bakanlığımızın desteği ile artık kendimizi çok daha iyi ifade edebileceğimizi bunun bir disiplin işi olduğunu, bunun bir iyilik hareketi olduğunu ve en önemli zamanda da dünyanın geldiği bu zor dönemlerde bir motivasyon yapısıyla halkımıza dokunabileceğimizi gösteriyor. 23 il seçtik. 23 ilimizden sonra gelecek yıl yeniden 23 il daha seçilecek. Ve yaklaşık 4’üncü festivalimizden sonra aynı illere tekrar gelinebilecek. 1’inci Anadolu Devlet Opera Bale Festivali Başlıyor. Daha temsilimizi gerçekleştirmeden birçok ilden bir başvuru zinciri başladı. Yetenekler seçildikten sonra elbette ki önümüzdeki yıllarda büyük şehirlerimizde ya da belki buralarda açılacak olan konservatuarlarda okuma fırsatı elde edecekler. Ama önce yeteneğimizin olduğunu ispat etme görevi Devlet Opera Balesi’ne düştü" dedi.

Programa, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.