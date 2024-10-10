Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin, ailenin DNA’sı ile uyuştuğunun açıklanmasının ardından Garipoğlu’nun cenazesi yeniden Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Defin işlemi sırasında Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu oğlunun mezarı başında bekledi.

Karacaahmet Mezarlığı’nda sabah saatlerinden itibaren özel güvenlik ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Garipoğlu’na ait mezar görevliler tarafından kazıldı. Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu’ndan getirilen cenazesi tekrar defnedildi. Defin işlemi sırasında Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu oğlunun mezarı başında bekledi. Defnedildikten sonra bir süre daha mezarı başında oturan anne Tülay Garipoğlu, basın mensuplarına açıklama yapmadan mezarlıktan ayrıldı.

Savcılık açıklama yapmıştı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan incelemeler sonucunda açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, "Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi’nde kemik diş ve diğer tüm örnekleri üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" denilmişti.

Ne olmuştu

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar verdi.