Artvin’in Murgul ilçesinde ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada araç içinde et çıktı. DNA analizi sonucunda koruma altında olan yaban keçisi çıkınca avcılara toplamda 673 bin 766 lira ceza kesildi.

Murgul İlçe Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, koruma altındaki yaban keçisinin yasadışı avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri ihbar edinen şahısların aracında 40-50 kg kesilmiş et ele bulması üzerine eti Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine telsim etti.

Laboratuvarda yapılan DNA analizi sonucunda etin yaban keçisine ait olduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında 650 bin TL yaban keçisi tazminat cezası ve 23 bin 766 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 673 bin 766 lira ceza kesildi.