Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2 gün sürecek olan ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Çerçevesinde Arazi Uygulamalı Teknik İzleme Eğitimi’ başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 2 gün sürecek olan ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Çerçevesinde Arazi Uygulamalı Teknik İzleme Eğitimi’ başladı.

DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışmaya bölge müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan teknisyen statüsündeki çalışanlarda katıldı. Çalışmada eğitimi Prof. Dr. Mustafa Sözen ve Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş verdi. Sözen ve Erişmiş gerçekleştirdikleri sunumlarda özellikle Türkiye’deki yetişen endemik bitkilerin korunması konusunda bilgilendirmeler yaptı.