Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda öğrencilere doğa eğitimi verilmeye devam ediyor.

Erzincan DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine, tabiatı koruma, nesli tehlike altında olan türler, hayvan sevgisi, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verilerek öğrencilerin farkındalık kazanmasını sağlıyor. Öğrencilerin dikkat ve ilgi ile dinlediği, eğitimlerde, biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, korunan alanlar, tabiat turizmi ve yaban hayatına ait bilgiler, yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına öneminin anlatılması, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedeflendiği belirtilen eğitimlerin il genelinde devam edeceği bildirildi.