Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde afişler ve broşülerle vatandaşlara bilgi aktardı.

Her yıl 4 Ekim tarihi Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Bu çerçevede, DKMP ekipleri tarafından hayvan sevgisi temalı fotoğraflar, afişler ve broşülerle bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili halkı bilinçlendiren DKMP yetkilileri, kendileriyle iş birliği içerisinde bulunan Eskişehir Valiliği, emniyet ve jandarma birimleri ile hayvan barınaklarının yetkililerine ve vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.