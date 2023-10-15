Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin Sarıkamış’ta bir takım incelemelerde bulundu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nde, Soğuksu Tabiat Parkı’nda bir takım incelemelerde bulunan Çokçetin, yetkililerden bilgi aldı.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, son olarak Kars merkezde bulunan ve bölgede güçten düşen, hasta veya çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan yaban hayvanlarının tedavi edildiği Kafkas Yaban Hatayı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geldi.

Yaban Hatayı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli personelle birlikte merkezi gezen Çokçetin, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Çokçetin, incelemelerinin ardından Yaban Hatayı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nden ayrıldı.