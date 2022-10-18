Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Av yasağının başlamasının ardından DKMP ekipleri gece ve gündüz programları dahilinde av koruma ve kontrol uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede DKMP Bölge Müdürlüğünü bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığında sorumluluk sahalarında av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.