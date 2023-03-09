Dizi oyuncuları Eda Ece, Şebnem Dönmez ve Melisa Doğu, Adana Şehir Hastanesinde yatmakta olan depremzede çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Dizi oyuncuları Eda Ece, Şebnem Dönmez ve Melisa Doğu, Adana Şehir Hastanesinde yatmakta olan depremzede çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Bir süredir Hatay’da olanı, Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Bahtiyar Memili ve Sevda Erginci’nin de aralarında olduğu “Yasak Elma” dizisi oyuncuları, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Afet Bölgesinden gelen Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden çocuklara dizi oyuncuları hediye verip onlarla sohbet etti. Çocuklar karşılarında dizi oyuncularını görüp onlardan hediye alınca çok mutlu oldu.