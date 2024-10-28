Son teknoloji ve yapay zeka kullanımına dayalı robotik diz protezi ameliyatları, devlet üniversitesi ve kamu hastaneleri arasında, ilk olarak Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmaya başlandı.

Konu ile ilgili bilgi veren hastane yetkilileri, Ortopedi Bölümü olarak, ileri teknolojiyi kullanarak robotik diz protezi ameliyatlarına başladıklarını bildirdiler. Robotik cerrahi ve yapay zeka, diz protezi ameliyatlarında hata payını minimuma indiriyor. Robotik diz protezi ameliyatlarının başlıca avantajları arasında, hastaların daha az ağrı hissetmesi, iyileşme sürecinin kısalması ve doğal eklem hissinin korunması yer alıyor. Ayrıca, bu teknoloji sayesinde, ameliyat sırasında yumuşak dokulara daha az zarar verilerek, hastaların ameliyat sonrası süreçlerinin daha konforlu hale gelmesine imkan sağlanıyor. Hastane yetkilileri, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı olarak verdikleri yoğun hasta hizmetinin, robotik teknoloji ve yapay zeka kullanımı ile daha da kaliteli hale geleceğini bildirdiler.