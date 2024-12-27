Diz kireçlenmesinin 50 yaşından sonra daha sık görüldüğüne işaret eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, hastaların hareket kabiliyetini kısıtlayıp şiddetli ağrıya sebebiyet vererek hayat kalitesini düşüren diz kireçlenmesinin önlenmesindeki önemli noktalara ve tedavisine değindi.

Diz kireçlenmesi, diz ekleminin içindeki kıkırdakların hasarına bağlı olarak eklemi oluşturan kemiklerin birbirine sürterek hareket etmeye başlamasına ve eklemin normal anatomisinin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Diz kireçlenmesi genelde orta-ileri yaş (40-50 yaş ve üzeri) hastalarda görülürken, hastaların yüzde 70’den fazlası 55 yaş üzerinde tanı alıyor. Yüksek kilo, genetik-ailesel sebepler ve geçirilmiş travmalar sebeplerden bazılarını oluşturuyor. Genç hastalarda da diz eklemini oluşturan kemiklerin kırılması, doğuştan gelen kemik eğrilikleri, iltihaplı romatizma (romatoid artrit), gut hastalığı, diyabet, obezite neticesinde görülebiliyor.

Hastalıkla ilgili bilgiler veren Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, “Diz ağrısı kireçlenmenin en önemli ve ilk bulgularından biridir” dedi.

“Ağrı yürüme ve hareket esnasında çok şiddetlenip hastayı hareket edemez hale getirebilir”

Doç. Dr. Pehlivanoğlu, “Bu ağrı yürüme ve hareket esnasında çok şiddetlenip hastayı hareket edemez hale getirebilir. Ayrıca gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli hale gelen ağrı uykuyu bozup. hayat kalitesini ciddi derecede düşürebilir. Yürüme güçlüğü ve hatta yürüyemez hale gelme, yürürken dizin kilitlenmesi, diz ekleminin özellikle içe doğru eğrilmesi, dizden ses gelmesi sık görülen belirtilerdir. Azalmış harekete bağlı olarak diz çevresindeki kaslar da zayıflamakta ve hastaları günden güne daha az fiziksel aktivite yapabilecek hale getirmektedir. Sonuçta diz kireçlenmesinin ilerlemesine bağlı olarak hastaların hayat kalitesi ciddi derecede azalmaktadır. Hastalar bu şikâyetlerden herhangi birinin mevcut olması halinde bir ortopedi uzmanına muayene olmalıdırlar” şeklinde konuştu.

’Diz kireçlenmesinde PRP yönteminden yararlanılabilir’

Diz kireçlenmesinin ameliyat dışı başlangıç tedavisinin medikal tedavi olup. ağrı kesici cd iltihap giderici (anti-inflamatuar) ilaçlar, kremler, ağızdan alınacak takviyeler ve soğuk uygulama ile semptomların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirten Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, “Fizik tedavi ve kilo kontrolü de başlangıç tedavisine eklenmektedir. İlaç tedavilerinden fayda görmeyen ya da az fayda gören hastaların dizlerine kortizon, lokal anestezik, hyaluronik asit ve PRP gibi enjeksiyonlar uygulanabilir. Bu tedaviler kesin çözüm olmamakla ösulsjhd hastaların ağrılarını ortadan kaldırıp. hayat kalitelerini artırmaya yöneliktir. Uygun hastaların dizlerine uygulanacak kök hücre enjeksiyonu, onarıcı ve tedavi edici etkiye sahip olabilmektedir. Ameliyat dışı tedavilerden fayda görmeyen ya da bir süre fayda görmesine rağmen sonrasında yeniden kötüleşen hastalara ameliyat önerilmektedir” açıklamasında bulundu.

İleri evre hastalara protez ameliyatı öneriliyor

İlerlemiş diz kireçlenmesi tedavisinde ameliyat dışı yöntemlerin işe yaramaması halinde en başarılı ve altın standart olan tedavi seçeneğinin diz protezi (artroplasti) ameliyatı olduğuna değinen Doç. Dr. Pehlivanoğlu, “Bu ameliyat neticesinde hastalar hareketlerine devam ederek daha rahat oturup kalkarak ya da merdiven inip çıkarak hayatlarını sürdürebilmekte ve hatta spora geri dönebilmektedirler. İleri evre kireçlenmesi olan, diz eklemi hasarlı olan, şiddetli ağrısı olan, yürüme kabiliyetini kaybetmeye başlamış, dizinde şekil bozukluğu (içe veya dışa doğru bükülme) gelişmeye başlamış, gündelik işlerini göremeyen, fiziksel aktivitelere katılımı ciddi anlamda azalmış ve tüm bunlara bağlı olarak hayat kalitesi düşmüş orta-ileri yaş hastalara artroplasti ameliyatı uygulanmaktadır. Bu ameliyatta dizin tamamındaki ya da bir kısmındaki eklemin hasarlı yerlerinin uzaklaştırılıp, yerine eklemi yenileyip düzelten protez implantları konmaktadır. Diz kireçlenmesi olan ancak yaşının genç olmasından dolayı protez adayı olamayan ve ileri evre kireçlenme ağrısı olan hastalarda ise protez ameliyatına kadar vakit kazandırmak için uygulanan kemik ameliyatlarında eklemler korunarak, hastaların artan hayat kalitesi ile yaşamlarına devam edebilmeleri hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.