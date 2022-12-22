Denizli’de sol dizinde ileri düzeyde kısıtlılık ve ağrısı olan hasta, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer tarafından gerçekleştirilen diz artroskopisi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Denizli’de sol dizinde ileri düzeyde kısıtlılık ve ağrısı olan hasta, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer tarafından gerçekleştirilen diz artroskopisi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Denizli’de 35 yaşındaki hasta Saliha Er Okatan, sol dizini kıvıramama, şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Özgür Özer’e muayene oldu. Burada yapılan tetkiklerde ağrıya sebep olan patolojileri ameliyatla temizlenen hasta, yıllardır açmakta ve üzerine basmakta güçlük çektiği dizini sağlıklı bir şekilde kullanmaya başladı.

Yaşam tarzını olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Op. Dr. Özgür Özer, “35 yaşındaki hastamız Saliha Er Okatan, sol dizinde hareket kısıtlığı, kıvıramama ve şiddetli ağrıları nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastamız geldiğinde dizi maksimum 20-30 derece açılıyordu. İleri düzeyde kısıtlılık vardı. Bu durum hastamız Saliha hanımın, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyordu. Hastamız ile görüşmelerimiz sonucunda, diz artroskopisi ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyat ile dizindeki hareket kısıtlılığına ve ağrıya sebep olan patolojileri temizledik. Şu anda dizin durumu gayet iyi. Diz artroskopisi cerrahi işlemi ile büyük ameliyat kesilerine gereksinim duymaksızın bir santimetreden küçük kesiler ile minik kameralar ile girerek ameliyatları gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

“Dizim açıldı ve ağrılarım azaldı”

Dizinin eski haline döndüğünün ve kendisinin de bu kadar iyi sonuç alacağını beklemediğini belirten hasta Okatan, “Sol dizimi çok az hareket ettirebiliyordum, çok ağrıyordu, kıvıramıyor ve yürümekte çok zorluk çekiyordum. Bu durum günlük hayatımı olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Bir tavsiye üzerine Dr. Özgür beye geldim, muayene oldum. Karşılıklı alınan kararlar doğrultusunda diz artroskopisi ameliyatı oldum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum, dizim açıldı ve ağrılarım azaldı. Dr. Özgür beye ne kadar teşekkür etsem az” ifadelerini kullandı.