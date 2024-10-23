DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilkokul öğrencilerine diyetisyenden gıda okur yazarlığı eğitimi verildi.

Gıda ve beslenme ile ilgili bilgilere ulaşma, ulaşılan bilgileri anlama, değerlendirme, bilgi ışığında doğru kararlar alarak gıda tüketim alışkanlığına dönüştürme, uygun miktarda güvenilir ve sağlıklı gıda seçme ve tüketme konularında Azmimilli İlkokulu öğrencilerine Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü diyetisyeni tarafından eğitim verildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen gıda okur yazarlığı eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.