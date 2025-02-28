Diyetisyen Gizem Güneş, kan şekerini dengede tutmak için sahurda elma sirkesi içilmesi gerektiğini dile getirdi.

Diyetisyen Gizem Güneş Ramazan ayı öncesinde tavsiyelerde bulundu. Sahura elma sirkesi ile başlanılması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Güneş, "Ramazan ayında beslemeyle ilgili iki temel şeyden bahsedeceğim. Öncelikle birinci temel şey kan şekerimizi denge de tutmak. Bunun için neler yapabiliriz. Öncelikle bir bardak elma sirkesi ile sahura başlamak" dedi.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayında beslemeyle ilgili iki temel şeyden bahsedeceğim. Öncelikle birinci temel şey kan şekerimizi denge de tutmak. Bunun için neler yapabiliriz. Öncelikle bir bardak elma sirkesi ile sahura başlamak. Daha sonra protein ve yağ ağırlıklı öğün olarak sahuru geçirmek. Gün boyunca daha uzun tok kalmanızı sağlayacak. Onun dışında iftarınızı açarken kan şekerinizi dengelemek için ılık ballı limon suyla iftarımızı açmamız, olabildiğince yavaş başlamamız. Olabildiğince yeşilliklerle başlamamız. Kan şekerimizin dengelenmesinde özellikle uzun açlık sonrası saldırı halinde beslenmemizi engel olacaktır. Onun dışında mutlaka iftardan sonra yaklaşık 2 saat sonra bir ara öğün yapmanız çok önemli. Çünkü yine kan şekeriniz gün boyunca düştüğü için biraz yükselmiş olabilir. Yine o arada da kriz gelmeden açlık krizi bastırmadan atabileceğiniz kuru meyveler olabilir, meyve olabilir tüm bunlarla ara öğün yapmanız. Yoğurt, besinlerle desteklerseniz, formumuzu korumuş oluruz oradaki krizlerimizi engellemiş oluruz. Onun dışında mutlaka yeşilliklerle başlamamız ne kadar salata ile başlarsak kan şekerimiz o kadar yavaş yükselecektir. Karbonhidrat ağırlık geçirmemiz lazım. "